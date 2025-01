Premier Donald Tusk odniósł się we wpisie do zamieszania związanego z apartamentem wynajmowanym przez kandydata na prezydenta Karola Nawrockiego , wspieranego przez Prawo i Sprawiedliwość.

- To nie jest prawdziwa informacja, że ja tam mieszkałem przez 200 dni. Słowo klucz - były one zarezerwowane przez tyle dni na moje imię i nazwisko, ale te apartamenty służyły też do spotkań służbowych z gośćmi z zagranicy oraz z kraju - mówił podczas konferencji kampanijnej w Zakopanem Nawrocki.

W oświadczeniu podano terminy, w których wynajęty był apartament deluxe (było to pięć terminów w 2020 roku: od 8 sierpnia do 30 sierpnia, od 4 października do 1 listopada, od 1 do 12 listopada oraz od 12 listopada do 4 grudnia, a także jeden termin w 2021 roku: od 28 grudnia do 1 kwietnia).