Nawrocki korzystał z luksusowego apartamentu. Nie zapłacił ani grosza

Z rezerwacji wynika, że początkowo Nawrocki korzystał z pokoju dwuosobowego, rezerwując go na weekendy w 2018 r., a od października 2018 r. przeniósł się do apartamentu Deluxe, z którego korzystał regularnie aż do 2021 r. W sumie w latach 2018-2021 zarezerwował 201 dni pobytu, z czego 197 dni spędził w apartamencie.