Lotnisko w Balicach sparaliżowane. Pilny komunikat

Gęsta mgła sparaliżowała lotnisko w Balicach, uniemożliwiając starty samolotów od samego rana. Jak przekazała rzecznik prasowa lotniska, Natalia Vince, pasażerowie muszą liczyć się z opóźnieniami, które dotyczą m.in. rejsów do Warszawy, Rzymu oraz kilku lotnisk w Wielkiej Brytanii.

Dwa loty z Włoch, z Rzymu i Bari, zostały przekierowane do Katowic, a rejs z Tuluzy do Wrocławia. Kraków Airport zaapelowało do pasażerów o bieżące śledzenie informacji od przewoźników, aby uniknąć niepotrzebnych problemów.