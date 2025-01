Nawrocki o kryzysie w wymiarze sprawiedliwości. "Trzeba się odciąć"

Karol Nawrocki, kandydat na prezydenta popierany przez Prawo i Sprawiedliwość, podczas spotkania z mieszkańcami Wejherowa w województwie pomorskim, poruszył temat kryzysu w polskim wymiarze sprawiedliwości. Zdaniem kandydata na prezydenta trzeba to naprawić i "odciąć, niezależnie od tego, co wydarzyło się w przeszłości ".

Nawrocki zapewnił, że jeśli zostanie prezydentem, to w 2025 roku wymiar sprawiedliwości zostanie naprawiony " bez emocji partyjnej i cezury kolejnych rządów ". - Polski wymiar sprawiedliwości po prostu trzeba naprawić, bo obywatele są zdezorientowani tym, co się dzieje w Polsce - stwierdził.

Podczas spotkania Nawrocki odniósł się także do sytuacji polskich stoczni. Zaznaczył, że najgorsze czasy radykalnego liberalizmu doprowadziły do zamknięcia wielu z nich, podczas gdy u naszych zachodnich sąsiadów stocznie nadal się rozwijały. - Stoją przed nami kolejne wyzwania rozwoju przemysłu stoczniowego i powrotu do wielkości polskich stoczni - powiedział.