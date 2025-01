Trzaskowski krytykuje projekty PiS. "To była fuszerka"

Trzaskowski przypomniał, że wcześniej był przeciwny tym projektom, ale teraz, po ich poprawkach, zmienił zdanie. - CPK w wersji PiS to było paru gości, którzy brali miliony za pilnowanie pola - stwierdził. Podkreślił, że dopiero teraz program jest zaadoptowany do rzeczywistości i można go popierać.