Nawrocki: "Nie przeprosił". Padło nazwisko Tuska. Tłum zaczął skandować

- Jutro Donald Trump wejdzie do Białego Domu. Prezydentem USA zostaje człowiek, którego premier Donald Tusk publicznie oskarżał o współpracę z federacją Rosyjską i zdaje się nigdy za to nie przeprosił. To już nie jest kwestia emocji partyjnych, politycznych, a bezpieczeństwa Polski - dodał Nawrocki.

- Nie traćmy wiary w to, że jak wygramy demokratycznie, to nie wejdziemy do pałacu prezydenckiego - zaapelował na koniec do swoich wyborców.