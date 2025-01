Po sylwestrze Republiki przeczytała o Chełmie. "Aż przykro się robi"

Jak dodaje, na chełmskim rynku w noc sylwestrową nie był. - Oglądałem trochę w telewizji. Poziom żenujący. Po co mieszać patriotyzm do tego typu imprezy? To ogromne nieporozumienie - ocenia.

Jego zdaniem, zaangażowanie miasta w imprezę sylwestrową Republiki to kiepski pomysł na promocję. - W Chełmie straszliwie brakuje firm, które dają pracę. W tym kierunku wysiłek prezydenta powinien pójść. Zwłaszcza, że wydał na to kupę kasy, a w mieście potrzeb jest mnóstwo: chodniki, ulice - wylicza pan Adam.

Surowo jednak ocenia przede wszystkim obecną władzę. - Już się tak śmiali z PiS-u, żeby odsunąć ich od władzy. I co teraz to PO i inni robią? Nic. Polska stoi. Obajtek powiedział, że Polskę zaorzą. I tak będzie - wieszczy Bogusław.

Mówi, że wcale handlować nie musi. - Wychodzę, bo jak w domu jestem sama, to od razu choruję - przyznaje. O sylwestrze niewiele ma do powiedzenia, bo już nie obchodzi tego typu imprez. - Kiedyś jak mąż żył, to nie odpuściliśmy żadnego sylwestra. A teraz to już nie - wspomina. Emerytka przekonuje, że jej w Chełmie żyje się dobrze. A co z prezydentem?