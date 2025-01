Burza po słowach Nawrockiego. "Dzierży palmę głupoty"

Na te słowa ostro zareagował Wołodymyr Zełenski. Podczas wywiadu dla czterech polskich redakcji stwierdził, że " jeśli Ukrainy nie będzie w UE i NATO i nie będzie miała gwarancji bezpieczeństwa, to Karol Nawrocki powinien już zacząć ćwiczyć, bo może się okazać, że będzie musiał wziąć broń do ręki, by wspólnie ze swoimi rodakami bronić Polski ".

Konrad Berkowicz z Konfederacji wywołał oburzenie, mówiąc, że "formalne warunki wejścia do NATO to przede wszystkim uregulowanie kwestii granic". Miłosz Motyka z PSL dopytywał, czy poseł podważa w ten sposób granice Ukrainy . Berkowicz tłumaczył, że "chodzi o fakty", wskazując na rosyjską okupację części Ukrainy.

- Konfederacja pokazała swoje prawdziwe oblicze. Im jest zdecydowanie bliżej na wschód niż na zachód. Jak my w retorykach politycznych mówimy, że to ruskie onuce, to właśnie to dzisiaj wyszło. Jesteście ruskimi agentami - grzmiał Tomasz Trela. Jak dodał, "kwestionowanie tego, że Ukraina powinna wejść do UE i NATO to jest skandaliczne".