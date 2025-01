Bez tego nie chcą Ukrainy w UE i NATO? Polacy odpowiedzieli w sondażu

Uczestnicy badania usłyszeli pytanie: "Na ile zgadza lub nie zgadza się Pan/Pani z następującym zdaniem: ' Nie wyobrażam sobie wejścia Ukrainy do UE i NATO, zanim ta nie rozliczy się z przeszłością, czyli ze zbrodnią wołyńską '?".

Dla zaledwie 24,9 proc. badanych rozliczenie zbrodni wołyńskiej nie jest warunkiem koniecznym do przystąpienia Ukrainy do struktur unijnych i NATO . 16 proc. respondentów wybrało odpowiedź "raczej nie", a 8,9 proc. "zdecydowanie nie". 15,6 proc. ankietowanych nie ma wyrobionego zdania na ten temat i wskazało odpowiedź "nie wiem/trudno powiedzieć".

Ocena Polaków ws. warunku rozliczenia kwestii wołyńskiej w perspektywie wejścia Ukrainy do NATO i Unii Europejskiej

Analiza wyników według preferencji politycznych respondentów pokazuje znaczące różnice między elektoratami. Wyborcy partii obecnej koalicji rządzącej, w skład której wchodzą Koalicja Obywatelska, Lewica, PSL i Polska 2050, najliczniej sprzeciwiają się blokowaniu wejścia Ukrainy do UE i NATO do czasu wyjaśnienia zbrodni wołyńskiej, przecząc tym samym wspomnianemu stwierdzeniu. 36 proc. ankietowanych z tej grupy nie popiera tej opinii - 22 proc. wskazało odpowiedź "raczej nie", a 14 proc. "zdecydowanie nie".

W tej grupie aż 78 proc. badanych uważa rozliczenie zbrodni wołyńskiej za konieczne do przyjęcia Ukrainy do Europy . W tej grupie 60 proc. wybrało odpowiedź "zdecydowanie tak", a 18 proc. "raczej tak". Zaledwie 20 proc. jest przeciwnego zdania.

- Ukraińcy bronią ukraińskich interesów, a Polacy polskich - to oczywiste. Ale mamy też wspólne interesy. I właśnie nasze ministerstwo w kwestii szacunku wobec historii zaczęło dziś opracowywać plany, są terminy - podkreślał natomiast Zełenski, odpowiadając na pytanie o wpływ kwestii rzezi wołyńskiej na polityczne relacje i przyjaźń między Polską a Ukrainą.

Instytut Pamięci Narodowej przypomniał, że czeka na wydanie przez stronę ukraińską kilkudziesięciu zgód na prace poszukiwawcze oraz ekshumacje. Już w listopadzie 2024 roku podczas wspólnej konferencji ministrów spraw zagranicznych Polski i Ukrainy, Radosława Sikorskiego i Andrija Sybihy, zapewniono, iż nie ma żadnych przeszkód do prowadzenia prac poszukiwawczych i ekshumacyjnych na jej terytorium .

Polskę i Ukrainę od wielu lat różni pamięć o roli Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów i Ukraińskiej Powstańczej Armii, która w latach 1943-1945 dopuściła się ludobójczej czystki etnicznej na ok. 100 tys. polskich mężczyzn, kobiet i dzieci. O ile dla polskiej strony była to zbrodnia ludobójstwa (masowa i zorganizowana), o tyle dla Ukraińców był to efekt symetrycznego konfliktu zbrojnego, za który w równym stopniu odpowiedzialne były obie strony. Dodatkowo Ukraińcy chcą postrzegać OUN i UPA wyłącznie jako organizacje antysowieckie (ze względu na ich powojenny ruch oporu wobec ZSRS), a nie antypolskie.