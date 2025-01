Miał być "ostateczny przełom" w sprawie Wołynia. Krewna ofiar: mam niedosyt, brakuje przepraszam

Sama zabiega o ekshumację w miejscowości Ugły w obwodzie rówieńskim, gdzie spoczywa około 100 ofiar zbrodni wołyńskiej, w tym osiemnaścioro członków jej rodziny. Informowaliśmy w WP, że złożyła wniosek do Ukrainy o zgodę na takie prace. Jest około 20 podobnych wniosków złożonych do ukraińskich instytucji (podał 15 stycznia prezydent Andrzej Duda).

- Nadal mam nadzieje, że ukraińscy politycy sami wykonają potrzebny gest. Uznają odpowiedzialność za zbrodnię, wyrażą przeprosiny, zezwolą na ekshumacje ofiar. To byłby przełom. Polska próbuje ich do tego popchnąć, natomiast widać, że oni nie otworzyli się na ten trudny temat - komentuje deklaracje polityków po spotkaniu.

- To, że rozumiemy się w tej kwestii, że zaczynamy rozmawiać normalnym językiem i że podjęliśmy działania, tak to zasługuje na miano przełomu . Dziękuję. Wiem ile macie dzisiaj na głowie, wiem, co znaczy wasza wojna - tylko tyle powiedział premier Donald Tusk.

Zwrócił się do ukraińskiego prezydenta: - Jestem od początku z wami i tym bardziej doceniam to, że znajdujecie w swoich umysłach i w swoich sercach też miejsce na poważne na poważną refleksję w tej sprawie i wiem drogi Wołodyrze - powiedział polski premier.

Z kolei Wołodymyr Zełenski pytany o sprawę Wołynia odparł: - Powinniśmy w naszych stosunkach iść do przodu, patrzeć do przodu. Nasze ministerstwa kultury już działają (w kwestii ekshumacji - red.). Cieszę się, że opracowują materiały i widzę, że cały czas we wszystkich kwestiach dążymy do przodu. Powinniśmy do przodu iść razem.