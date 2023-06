Ukraińcy stawiają Polakom warunek. "Skandaliczne"

Dyrektor instytutu wskazuje, że po rozpoczęciu się rosyjskiej inwazji w lutym 2022 roku polski IPN "był gotów pomóc naszym ludziom, którzy wybierali się do Polski". - To było bardzo na czasie i za to im dziękujemy. Ale zawodowo widzę brak zainteresowania dialogiem historycznym. Tak czy inaczej, jeśli nie widzimy zainteresowania współpracą ze strony IPN, to współpracujemy z niezależnymi polskimi naukowcami - powiedział Drobowycz.