Według starego powiedzenia, złodziej zawsze najgłośniej krzyczy: łapać złodzieja! Przypomnijmy, że to Rosja, bezprawnie zaanektowała w 2014 roku Krym, a w 2022 kolejne cztery obwody Ukrainy: ługański, doniecki, chersoński i zaporoski. By w jakiś sposób uzasadnić to przejęcie, zorganizowała tam referenda. A rosyjska propaganda dwoiła się i troiła, by udowodnić, że to rdzennie rosyjskie ziemie, a sama Ukraina, to tylko "wymysł Lenina".