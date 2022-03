Miedwiediew oskarża Polskę. "Dla nich Ukraina to łakomy kąsek"

Dmitrij Miedwiediew twierdzi, że Ukraina jest dla Polski "łakomym kąskiem"

Miedwiediewa stwierdza następnie, że Polska rzekomo wykorzystuje antyrosyjską retorykę, by przykryć to, że patrzy na tereny Ukrainy jak na "łakomy kąsek". Były prezydent Rosji zarzucił Polsce także zamiary zwiększenia swojej roli w Europie - kosztem Ukrainy. "W polskiej telewizji bez wyrzutów sumienia pokazują mapę podziału tego nieszczęsnego państwa, gdzie jego zachodnie regiony są zaliczane do Polski" - stwierdził, mówiąc nieprawdę. Nie podaje też, o jaką telewizję w Polsce właściwie mu chodzi.