Zgodnie z "prawem" DRL i ŁRL wejdą w granice "ustanowione przez konstytucje republik w dniu ich powstania i w dniu przyjęcia do Federacji Rosyjskiej". Natomiast granice terytoriów obwodów zaporoskiego i chersońskiego "wyznaczają ich granice w dniu wstąpienia do Rosji". Co to oznacza? Jak zapowiedział Kreml, DRL i ŁRL wejdą w granie obowiązujące od 2014 roku, natomiast granice obwodów chersońskiego i zaporoskiego mają zostać ustalone "po konsultacjach z ludnością Rosji".