Cały świat patrzył na Moskwę. Putin przemówił. Szaleńcze słowa

Oburzająca oferta dla Ukrainy

Putin stwierdził, że Rosja jest gotowa do rozmów z Ukrainą. Wezwał "reżim w Kijowie" do natychmiastowego zaprzestania działań wojennych, jednocześnie oskarżając stronę ukraińską o "represje podczas referendum". - Będziemy bronić naszej ziemi wszelkimi siłami i środkami, jakimi dysponujemy, zrobimy wszystko, aby zapewnić bezpieczne życie naszemu ludowi. To jest wielka misja wyzwoleńcza naszego narodu - powiedział Putin. Dyktator przedstawił Ukrainie kuriozalną propozycję "pokoju". - Ukraina musi uszanować wynik referendów w tych czterech regionach. Tylko to może być drogą do pokoju - wezwał Putin.