Putin anektuje okupowane tereny. "Unia ma już zaplanowane działania"

Świat w piątek patrzy na Kreml. Władimir Putin ma podpisać anekcję okupowanych terytoriów. Ani Ukraina ani Zachód nie zamierzają respektować działań prezydenta Rosji. Jak zareaguje Polska? - Przede wszystkim będzie wspólne działanie Unii Europejskie. Uważamy, że powinniśmy działać w jak najszerszym gronie państw członkowskich. I Unii i NATO. To jest ta siła - zwłaszcza, jeżeli mówimy o wsparciu wojskowym NATO - która pozwala powstrzymywać agresję i wspiera Ukrainę - mówił Paweł Jabłoński, wiceminister spraw zagranicznych w programie "Tłit" Wirtualnej Polski. Jak dodał, specjalne działania są już przygotowane, jednak nie może wyjawić szczegółów. - Są przygotowane pewne działania. One dzisiaj jeszcze zostaną podane do publicznej wiadomości - zapewnił gość Patrycjusza Wyżgi.

Rozwiń