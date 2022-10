Zełenski podpisał dekret. Nie będzie negocjacji z Putinem

Kreml reaguje: Pieskow o decyzji Zełenskiego

Na decyzję Kijowa, zaledwie kilkadziesiąt minut później, zareagował Kreml. Rzecznik Putina Dmitrij Pieskow podkreślił, że potencjalne rozmowy wymagają działania obu stron. - Rosja poczeka na zmianę stanowiska obecnego lub przyszłego prezydenta Ukrainy, co do negocjacji z Moskwą. Udział Kijowa jest niezbędny do tego procesu i osiągnięcia porozumienia - mówił Pieskow.