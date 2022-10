Ukraińcy idą jak burza, Rosja rozgromiona. Zełenski ujawnia [RELACJA NA ŻYWO]

Wtorek to 223. dzień rosyjskiej inwazji. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował, że od pseudoreferendów akcesyjnych wojska ukraińskie wyzwoliły już dziesiątki miast. - To miejscowości w obwodach chersońskim, charkowskim, ługańskim i donieckim - podkreślił w wieczornym wystąpieniu, dodając, że nie jest to pełna lista. Tymczasem Polska Agencja Prasowa podała, że państwa członkowskie UE we wtorek wieczorem zawarły porozumienie w sprawie ósmego pakietu sankcji wobec Rosji w związku z jej inwazją na Ukrainę. "W środę zostanie sfinalizowana formalna procedura pisemna przyjęcia pakietu sankcji" - podano. Śledź relację na żywo Wirtualnej Polski.