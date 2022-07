Rocznica rzezi wołyńskiej znów budzi emocje. "Najbliższe dni mogą przynieść prowokacje"

Nad wyraz dobre relacje sąsiedzkie

Mimo bardzo dobrych dziś relacji polsko-ukraińskich, co ma związek ze wsparciem Ukrainy przez Polskę w wojnie z Rosją, dyskusja o rzezi wołyńskiej - jak co roku - powraca i budzi wiele emocji. Historyk z IPN dr Damian Markowski mówił dla serwisu Do Rzeczy: "Do czasu aż nie staną groby na mogiłach osób bestialsko zamordowanych, nie staną tam krewni, Polacy i Ukraińcy, obecni mieszkańcy tamtych ziem i nie staną się to miejsca wspólne, to temat będzie odkładany".