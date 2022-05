Przemówienie Dudy w Ukrainie. "Rakiety wysłane przez Rosjan to najwyższy wyraz uznania jego ważności"

- To była potrzebna wizyta, podczas której - z obu stron - padły ważne słowa i deklaracje - mówi w rozmowie z Wirtualną Polską były ambasador RP na Ukrainie Jan Piekło. Jak podkreśla, teraz istotne jest, by tego potencjału nie zmarnować. - Mówimy o nowym układzie dobrosąsiedzkim. Może to jest właśnie ten czas, by ten układ doprecyzować, ustalić, co ma się w nim znaleźć. To przełomowa sytuacja w relacjach polsko-ukraińskich - zaznacza.