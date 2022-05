Reakcja Rosji na przemówienie Dudy. Atak rakietowy w Kijowie

Prezydent Andrzej Duda podkreślał, że widział okrucieństwo Rosjan. - Byłem tu zaledwie kilka godzin przed rozpoczęciem rosyjskiej inwazji, by wspierać ukraiński naród i zapewnić, by Polska nigdy nie zostawi Ukrainy samej. Na własne oczy widziałem cierpienie, ból, zburzone domy, niewyobrażalną tragedię Waszego narodu. Wiem jakich zbrodni dopuścili się rosyjscy najeźdźcy, którzy muszą za to odpowiedzieć - zaznaczył.