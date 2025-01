Karol Nawrocki wywołał burzę dyplomatyczną. Ukraiński politolog: "Próbuje naśladować Trumpa"

Karol Nawrocki, kandydat na prezydenta popierany przez PiS, podważył możliwość akcesji Ukrainy do NATO i UE bez rozliczenia najpierw zbrodni wołyńskiej. To wywołało burzę dyplomatyczną w relacjach między naszymi krajami. MSZ Ukrainy wydało oświadczenie odnoszące się do słów kandydata PiS na prezydenta ws. zbrodni wołyńskiej i kandydowania Ukrainy do NATO i UE.