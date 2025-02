Jarosław Kaczyński w szpitalu. "Rutynowe badania"

- To rutynowe, wcześniej zaplanowane badania — powiedział w rozmowie z Onetem rzecznik PiS Rafał Bochenek, potwierdzając, że Jarosław Kaczyński przebywa w szpitalu.

- Prezes obawiał się, że coś może mu się stać. Fizycznie jest coraz słabszy. Jeśli coś by go wyłączyło na dłuższy czas, to partia zostałaby bez głowy — tak mówił w drugiej połowie 2024 r. "Newsweekowi" jeden z polityków Prawa i Sprawiedliwości.