"Kula w łeb". Fala komentarzy po słowach posła. Zawiadomią prokuraturę

Wicemarszałek Sejmu Dorota Niedziela przerwała debatę i nakazała Siarce przeproszenie, co też poseł uczynił. Potem bronił się, że tylko cytował wiersz.

"Dziś kieruję do Prokuratury Okręgowej w Warszawie zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez posła E. Siarkę, który groził premierowi polskiego rządu 'kulą w łeb'. Kieruję też pismo do Jarosława Kaczyńskiego o wyrzucenie tego człowieka z klubu PiS" - napisał Brejza.

"Edward Siarka. Art. 190 Kodeksu karnego. Do 3 lat pozbawienia wolności" - napisał minister ds. Unii Europejskiej Adam Szłapka.

"'Kula w łeb'. To powinien być polityczny koniec posła Edwarda Siarki. W życiu publicznym nie ma miejsca na takie słowa, tym bardziej w Sejmie z ust posła. Gdyby pan Siarka miał choć resztki honoru, to powinien złożyć mandat, a kierownictwo PiS powinno wyrzucić go z partii" - napisał analityk Adam Traczyk.