Tusk odpowiada na słowa posła PiS. "Scenariusz napisany w Moskwie"

Zbigniew Ziobro skorzystał z możliwości wystąpienia z sejmowej mównicy w swojej obronie. Przekonywał, że obecny premier "zapowiadał, że będzie łamał prawo" i to robi. - Donald Tusk pójdzie siedzieć, zobaczycie — krzyczał Ziobro. Z ław poselskich wtórował mu poseł PiS Edward Siarka. - Kula w łeb! - krzyknął.

Do tej sytuacji odniósł się później Donald Tusk w trakcie wystąpienia w obronie minister Katarzyny Kotuli. Premier powiedział, że sejmową debatę chce wykorzystać dla sprawy "o niebo poważniejszej" i zakończył temat wotum zaufania dla Kotuli.

- Nie po raz pierwszy kwestia wojny i pokoju, tego narastającego zagrożenia geopolitycznego zagrożenia stała się pretekstem do takiej politycznej nawalanki — mówił Tusk.

- Od kilkudziesięciu lat jestem z tego pokolenia, tak jak część z państwa, które urodziło się i ma nadzieję umrzeć w czasie pokoju. Ale też mam świadomość, że nasze dzieci i nasze wnuki będą żyły prawdopodobnie w świecie o wiele mniej stabilnym. Nie ma dzisiaj ważniejszego zadania niż budowanie wspólnej polityki w odniesieniu do polskiej racji stanu. Nie mam żadnych złudzeń co do intencji różnych sił i różnych polityków — mówił Tusk.