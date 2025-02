Wójcik ostro do Hołowni. "Nie ma pan kręgosłupa"

Ostatecznie sejm wyraził zgodę na uchylenie immunitetu i zastosowanie do 30 dni aresztu wobec posła PiS Zbigniewa Ziobry - byłego ministra sprawiedliwości i b. prokuratora generalnego. Chodzi m.in. o karę porządkową - na wniosek komisji śledczej do spraw Pegasusa - za niestawiennictwo na posiedzeniu.

Emocje nie opadły jednak po wyjściu posłów z sali plenarnej. Gdy marszałek Sejmu Szymon Hołownia skończył krótką rozmowę z dziennikarzami, podszedł do niego poseł Prawa i Sprawiedliwości Michał Wójcik. Ich rozmowę, zagłuszaną momentami innymi głosami z budynku, zarejestrowały kamery. Oto, co udało się usłyszeć:

- Ale to znaczy co, ze ja teraz mam składać wniosek o aresztowanie pana Hołowni? i pan się zgodzi na to ? - odbił poseł PiS.

- Niech mi pan wytłumaczy jedną rzecz. Jeżeli jest dumny z tego, co robił, jeżeli uważa, że robił dobre rzeczy, to dlaczego boi się przyjść i o tym opowiedzieć? - kontynuowała spokojnie Hołownia.

- Ale przecież był na komisji. To potrzebny jest areszt żeby go przesłuchać? (...) Jest zła sytuacja na świecie (...) nic nie realizujecie od 14 miesięcy i to po to jest wam potrzebny Zbigniew Ziobro w areszcie śledczym... - oburzał się poseł PiS.