Zaapelował do Trzaskowskiego. Poprosił, żeby nie krzyczał na młodzież

W trakcie odpowiedzi było widać, że prezydent Warszawy był poirytowany postawą chłopaka. - Dzisiaj mamy do czynienia z ociepleniem klimatycznym. Jeżeli tego nie wiesz, to jest kwestia edukacji. To nie jest kwestia poglądów. To nie jest tak, że ktoś może wiedzieć, a ktoś nie wiedzieć. To jest kwestia edukacji. I nie śmiej się. Stary, nie śmiej się - Trzaskowski zwrócił się do pytającego o Gietrzwałd młodego człowieka.