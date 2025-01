Gwizdy na wiecu Trzaskowskiego. Zabrał głos po niewygodnym pytaniu

Kampania wyborcza ruszyła, a to oznacza, że kandydaci na najważniejszy urząd w państwie kontynuują swoje tournée po kraju. W sobotę Rafał Trzaskowski spotkał się z mieszkańcami Kętrzyna w województwie warmińsko-mazurskim.

Jeden z uczestników spotkania zapytał kandydata KO o jego zdanie na temat planowanej budowy centrum dystrybucyjnego Lidla w Gietrzwałdzie. Młody człowiek wskazał, że "pod zdradzieckim szyldem" powstanie składowisko odpadów niebezpiecznych i dopytywał, co na politycy koalicji oraz sam Trzaskowski, zarzucając mu hipokryzję i brak działań w kontekście próby zablokowania budowy.

- Czy nie jest to przypadkiem hipokryzja? Jest pan znany ze swoich kompromitujących wypowiedzi o płonącej ziemi czy też z porozumienia C40, a jednak nie zrobił pan nic dla ochrony tej absurdalnej budowy - powiedział młody człowiek. Na sali tymczasem rozległo się lekkie buczenie i pogwizdywanie. Wszyscy ewidentnie czekali na to, co powie sprowokowany Trzaskowski.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Polacy o Trzaskowskim i Martyniuku. "Nie wiem, co to za sojusz będzie"

- Byłem ciekaw, dlaczego nie chcesz mi przybić piątki. Już wiem, bo po prostu się bardzo mocno nie zgadzasz z poglądami, ale OK - odparł na wstępie prezydent Warszawy. - Przepraszam cię bardzo, ale dla ciebie pogląd taki, że mamy zmiany klimatyczne, że płonie Ziemia i że mamy tragedię na naszych oczach, jest kompromitujący? A oglądałeś to, co się dzieje w Kalifornii? Tobie się wydaje, że to samo z siebie się dzieje? - kontynuował.

- Dzisiaj mamy do czynienia z ociepleniem klimatycznym. Jeżeli tego nie wiesz, to jest kwestia edukacji. To nie jest kwestia poglądów. To nie jest tak, że ktoś może wiedzieć, a ktoś nie wiedzieć. To jest kwestia edukacji. I nie śmiej się. Stary, nie śmiej się - Trzaskowski zwrócił się do pytającego o Gietrzwałd młodego człowieka.

- Ciągle to słyszę z prawej strony, nabijają się, że ja mówię, że ziemia płonie. Dziwi mnie jedno - że twoje pokolenie może nie zdawać sobie z tego sprawy, że mamy do czynienia w tej chwili z katastrofą, która jest przed nami - ciągnął kandydat KO.

W grudniu odbyły się protesty przed sklepami sieci w związku z planowaną budową centrum. M.in. w Olsztynie demonstranci wyszli na ulice transparentami z treści: "Nie chcemy waszych śmieci w Gietrzwałdzie", "Stop Lidlowi, pomoc Gietrzwałdowi" oraz "Gietrzwałd dla pielgrzymów, a nie dla magazynów", a nawet obrazami Matki Boskiem.

Przechodząc wreszcie do sedna, Trzaskowski stwierdził, że nie zna dokładnie sprawy, o którą pytał go uczestnik spotkania, ale złożył deklarację, że się z nią zapozna.