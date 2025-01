Pomysłowy złodziej laptopów. Ukradł żonie kartę dostępu

Kryminalni ze śródmiejskiego Wydziału do Walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu pracowali na sprawą kradzieży z włamaniem do biurowca przy Alei Jana Pawła II w Warszawie . Zabezpieczyli nagrania z monitoringu, przesłuchali osoby mogące mieć ważne informacje oraz wykonali szereg działań operacyjnych.

To wszystko zakończyło się ustaleniem danych podejrzanego. Okazał się nim 45-latek, który ukradł swojej żonie kartę dostępową do pomieszczeń biurowca, w którym pracowała. Kilkukrotnie pomagał jej w trakcie pracy, a później samemu wracał i kradł laptopy. Mężczyzna został zatrzymany blisko miejsca zamieszkania. W rozmowie z policjantami przyznał się do kradzieży z włamaniem.