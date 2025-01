Problemy Morawieckiego w Waszyngtonie. Lawina komentarzy

"No nie pomoże to nagranie byłemu premierowi, który chce wrócić na to stanowisko i równolegle uchodzić za polityka z szerokimi kontaktami w Europie i na świecie (a tych mu przecież nie brakuje). Pytanie, czy strona przeciwna wykorzysta to do kampanijnych klipów" - dodaje Tomasz Żółciak z portalu Money.pl