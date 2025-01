Romanowski napisał do MSWiA. Pyta Siemoniaka o koszty jego poszukiwań

Poseł usłyszał 11 zarzutów związanych ze śledztwem dotyczącym nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. Jeden z nich dotyczy "brania udziału w zorganizowanej grupie mającej na celu popełnianie przestępstw przeciwko mieniu". Pozostałe 10 odnosi się natomiast do przekroczenia uprawnień lub niedopełniania obowiązków, w tym siedem dotyczy przywłaszczenia powierzonego mienia: 107 milionów zł i usiłowania przywłaszczenia kolejnych ponad 58 mln. Według śledczych polityk miał też ustawiać konkursy Funduszu Sprawiedliwości, które nadzorował, będąc wiceszefem Ministerstwa Sprawiedliwości.

19 grudnia wystawiono za nim Europejski Nakaz Aresztowania. A marszałek Sejmu Szymon Hołownia zapowiedział, że jako poseł nie będzie on otrzymywał wynagrodzenia. Formalne pismo od Romanowskiego, który zrzekł się statusu posła zawodowego, przyszło do Kancelarii Sejmu kilka dni temu.

Wydawało się więc, że po ucieczce na Węgry, poseł PiS zaniecha jakiejkolwiek parlamentarnej aktywności. Tymczasem po 19 grudnia złożył 6 interpelacji i 1 sejmowe zapytanie. Szczególnie to ostatnie datowane na 24 grudnia, a więc w Wigilię, budzi ogromne kontrowersje. Romanowski zwraca się w piśmie do szefa MSWiA Tomasza Siemoniaka.

" Szanowny Panie Ministrze, zwracam się z prośbą o udzielenie szczegółowych informacji dotyczących działań podjętych przez organy ścigania w sprawie środków zaangażowanych w poszukiwania podjęte w stosunku do mnie po 9 grudnia 2024 r. Według doniesień medialnych poszukiwania te były prowadzone z dużym rozmachem, angażując znaczną liczbę funkcjonariuszy i specjalistyczne zasoby, które zazwyczaj wykorzystywane są w sprawach dotyczących najbardziej niebezpiecznych przestępców kryminalnych" – czytamy w dokumencie.

"Proszę też o informację, kiedy polskie władze uzyskały informację o moim pobycie na terytorium Węgier. Proszę o podanie daty oraz okoliczności, w jakich ta informacja została pozyskana" – czytamy w piśmie do MSWiA. Jego zdaniem, zaangażowanie tak dużych zasobów mogło być nieproporcjonalne do wagi sprawy, a także mogło stanowić czysto polityczne działanie bez żadnego uzasadnienia merytorycznego, a mogło przy tym ograniczyć skuteczność działań w sprawach priorytetowych.

To nie pierwszy raz, kiedy Romanowski próbuje "uderzyć" w obecne służby czy prokuraturę, które go ściągają. Kolejny raz powtórzył swoje tezy w poniedziałkowym programie byłego pracownika TVP Miłosza Kłeczka na jego kanale na YouTube'ie. Przed emisją, w zwiastunie odcinka "Miłosz Kłeczek. W ruchu" widzimy sceny, które wywołały falę komentarzy. Romanowski pojawia się w kontrowersyjnej inscenizacji przedstawiony jako ofiarę porwania i przemocy – z workiem na głowie i domalowanymi ranami na twarzy.

Po tym, jak prokuratura wydała list gończy za politykiem, informowała oficjalnie, że funkcjonariusze policji od 10 grudnia 2024 r. podejmowali czynności zmierzające do zatrzymania podejrzanego i doprowadzenia go do aresztu śledczego.