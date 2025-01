Wpadł w Niemczech. Zabójca w rękach policji

Śląska policja, we współpracy z niemieckimi funkcjonariuszami, zatrzymała Rafała S., skazanego za zabójstwo, który ukrywał się w Dortmundzie po złamaniu warunków przedterminowego zwolnienia. Rafał S., mieszkaniec Rybnika, został skazany w 2002 r. na 25 lat więzienia za zabójstwo młodej kobiety na Warmii w 2001 r.

- W lutym 2022 r. został przedterminowo zwolniony. Jednak te warunki zwolnienia złamał, a także wyjechał do Niemiec - powiedziała rzeczniczka Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach kom. Sabina Chyba-Giereś.

Sąd Okręgowy w Elblągu wydał za nim list gończy, a policjanci z Katowic rozpoczęli poszukiwania. Dzięki współpracy w ramach sieci ENFAST, która wspiera międzynarodowe działania policji, udało się ustalić, że 41-letni mężczyzna ukrywa się w Niemczech. Po uzyskaniu europejskiego nakazu aresztowania, niemieccy funkcjonariusze zatrzymali go 16 października 2024 r. w Dortmundzie.

Rafał S. przebywał w niemieckim areszcie do czasu ekstradycji do Polski, gdzie spędzi resztę kary - cztery lata i cztery miesiące w więzieniu. Operacja była możliwa dzięki szybkiej wymianie informacji i współpracy międzynarodowej, co pozwoliło na zatrzymanie jednego z najgroźniejszych przestępców poszukiwanych w Europie.