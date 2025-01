Wandal-romantyk w akcji. Nie wpuszczono go do dziewczyny

Policjanci zajrzeli do słomy. Tego się nie spodziewali

Policjanci zajrzeli do słomy. Tego się nie spodziewali

W środę (15 stycznia) wandal został zatrzymany i usłyszał zarzut zniszczenia mienia. W swoich wyjaśnieniach tłumaczył, że do takiego zachowania popchnęła go wielka miłość do dziewczyny, która przebywała w tamtym okresie w jaworskim szpitalu. Podejrzany chciał ją odwiedzić, jednak ze względu na późną porę, a dochodziła prawie północ, personel szpitala odmówi mu wizyty. Zrozpaczony i pełen emocji postanowił wyrazić swoje uczucie w niecodzienny sposób.