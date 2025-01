Dramatyczne porwanie w Osinowie Dolnym. Policja apeluje o pomoc

W piątek wieczorem w Osinowie Dolnym, w województwie zachodniopomorskim, doszło do brutalnego porwania. 45-letni mężczyzna został zaatakowany podczas pakowania papierosów do swojego białego Fiata Scudo. Napastnicy, co najmniej dwóch, obezwładnili go, skrępowali ręce i zmusili do wejścia do busa.