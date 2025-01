Wypadek podczas rekonstrukcji. Samozapłon podczas nabijania armaty

W trakcie rekonstrukcji historycznej doszło do niebezpiecznego incydentu, w wyniku którego ranny został 45-letni mieszkaniec powiatu krasnostawskiego.

Podczas nabijania armaty prawdopodobnie doszło do samozapłonu ładunku, co spowodowało eksplozję.

Jak poinformowała podkomisarz Dorota Krukowska-Bubiło z Komendy Miejskiej Policji w Zamościu, członek grupy rekonstrukcyjnej doznał urazu ręki. Poszkodowany został natychmiast przewieziony do szpitala, jednak jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

Policja prowadzi dochodzenie w celu wyjaśnienia okoliczności zdarzenia. Funkcjonariusze starają się ustalić, co dokładnie doprowadziło do wypadku i czy można było go uniknąć.