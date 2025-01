Ksiądz "brutalnie potraktowany". Parafia apeluje o ostrożność

Podczas wizyty duszpasterskiej w Sieradzu pod Łodzią doszło do nieprzyjemnego incydentu. Parafia Najświętszego Serca Jezusowego poinformowała, że jeden z księży został "potraktowany w brutalny sposób, naruszający jego fizyczność, psychikę i strój osoby duchownej". Zdarzenie miało miejsce na osiedlu Jaworowe.

Proboszcz parafii, ksiądz Mirosław Miłek, wyjaśnił, że poszkodowanym jest młody ksiądz, który dołączył do parafii w lipcu. Podczas kolędy towarzyszył mu młody ministrant.

- Był w białej komży, czyli tak się chodzi podczas kolędy. Przed jednym z bloków został znieważony, ale szczegółów nie będę zdradzał, bo to bolesna dla nas sprawa. Zresztą coś takiego stało się nie po raz pierwszy - powiedział ksiądz Miłek, cytowany przez "Dziennik Łódzki".

Parafia zaapelowała do wiernych o większą ostrożność i zwracanie uwagi na osoby przebywające na klatkach schodowych. "Zechciejmy to spotkanie potraktować jako okazję do spotkania braci wierzących w Jezusa Chrystusa" - dodano w oświadczeniu.