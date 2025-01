Kopał psa, rzucał kamieniem. Kamera przed domem nagrała księdza

Koperty odchodzą do lamusa. Ksiądz pokazał, co wręczyć po kolędzie

Do sieci trafiło nagranie z kamery na domu, do którego chciał przyjść z kolędą duchowny. Na ujęciu z kamery monitoringu widać i słychać zachowanie księdza, który spotyka się z odmową przyjęcia.

Biegający w tym czasie po posesji pies obszczekuje nieznajomego. Ksiądz, wyraźnie poirytowany szczekaniem psa i niewpuszczeniem do domu, zaczyna kopać w ogrodzenie.

Duszpasterz, który jeszcze chwilę wcześniej zamierzał pobłogosławić ten dom, kopie w psa przez siatkę. Zamachuje się, strasząc zwierzę, które jeszcze bardziej zaczyna ujadać. Podchodzi do bramy i próbuje torbą dosięgnąć czworonoga, by go uderzyć. Na koniec schyla się, podnosi z ziemi kamień i ciska nim na posesję w kierunku zwierzęcia.