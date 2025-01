Trump planuje masowe deportacje. "Działania w całym kraju"

Donald Trump, który w poniedziałek obejmie urząd prezydenta USA, zamierza już we wtorek rozpocząć szeroko zakrojoną akcję aresztowań migrantów przebywających nielegalnie w kraju - podała agencja Reutera, powołując się na swoje źródła.

Według "Wall Street Journal", we wtorek służby rozpoczną zmasowaną akcję zatrzymań w Chicago, co ma być pierwszym etapem masowych deportacji migrantów. Akcja ma potrwać tydzień, a w operację zaangażowanych będzie od 100 do 200 funkcjonariuszy służb celnych.