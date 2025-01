IMGW ostrzega. Alerty w 11 województwach

Według komunikatów IMGW, w regionach objętych alertem należy przygotować się na opady marznącej mżawki. Choć opady te mogą wydawać się słabe, są one bardzo niebezpieczne, ponieważ mogą prowadzić do powstania gołoledzi. To zjawisko jest szczególnym zagrożeniem dla kierowców i pieszych.