Netanjahu nie odpuszcza. Izrael zachowuje "prawo do wznowienia wojny"

Premier Izraela Benjamin Netanjahu ogłosił, że jego kraj zachowuje prawo do wznowienia działań wojennych w Strefie Gazy, jeśli porozumienie z Hamasem o zawieszeniu broni nie zostanie spełnione. Rozejm ma wejść w życie w niedzielę rano. Netanjahu podkreślił, że zarówno prezydent elekt Donald Trump, jak i ustępujący prezydent USA Joe Biden zgodzili się na wznowienie ataków przez Izrael, jeśli kolejne etapy porozumienia nie będą realizowane.

Netanjahu zaznaczył, że Izrael nie spocznie, dopóki nie zostaną zrealizowane wszystkie jego cele wojenne, w tym powrót zakładników przetrzymywanych w Strefie Gazy. Premier dodał, że USA obiecały dostarczyć Izraelowi broń, jeśli będzie to konieczne, aby mógł on wrócić do walki z większą siłą.