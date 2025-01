Protesty przeciwko Trumpowi w Waszyngtonie. Tuż przed inauguracją

Wydarzenie, znane jako Marsz Narodu, przyciągnęło aktywistów walczących o prawa kobiet, obywatelskie, sprawiedliwość rasową i klimatyczną oraz równość płci. Protestujący nieśli transparenty z hasłami takimi jak " Liczy się prawda, nie kłamstwa", "Przyszłość jest kobietą", "Powstrzymać Trumpa", "Wolność i sprawiedliwość dla każdego", "Zmiany klimatu to fakt" oraz "Życie czarnoskórych ma znaczenie".

Jedna z uczestniczek demonstracji powiedziała w rozmowie z BBC: - Jest mi naprawdę smutno, że nasz kraj skłania się ku prezydentowi, który już raz nas zawiódł. - Inna dodała, że emocje, które nią kierowały, to mieszanka "smutku, wściekłości i przytłoczenia". - Musimy bronić tego, w co wierzymy: praw kobiet, praw ludzi - zaznaczyła Tiffany, która przyleciała do Waszyngtonu ze stanu Utah.