Zmiana ws. inauguracji Trumpa. Wszystko za sprawą pogody

Donald Trump, prezydent-elekt, ogłosił, że jego inauguracja odbędzie się wewnątrz Kapitolu z powodu prognozowanych niskich temperatur w Waszyngtonie. Ceremonia zaplanowana jest na poniedziałek, a temperatura ma wynosić ok. 18-19 stopni Fahrenheita (ok. -7 stopni Celsjusza), z odczuwalną temperaturą między 5 a 10 stopni Fahrenheita ( między -12 a -15 stopni Celsjusza).

Trump poinformował na Truth Social, że zostanie zaprzysiężony i wygłosi przemówienie inauguracyjne w Rotundzie Kapitolu. "Różni dygnitarze i goście zostaną wprowadzeni do Kapitolu" - napisał. Dodał, że będzie to piękne doświadczenie, zwłaszcza dla dużej widowni telewizyjnej.

Prezydent-elekt zapowiedział również otwarcie Capital One Arena na poniedziałek, gdzie odbędzie się transmisja na żywo z wydarzenia oraz parada prezydencka. Trump planuje dołączyć do tłumu w arenie po zaprzysiężeniu.

Rzecznik Wspólnego Komitetu Kongresowego ds. Ceremonii Inauguracyjnych potwierdził, że komitet spełni prośbę Trumpa o przeniesienie ceremonii do wnętrza. Prognozy wskazują, że będzie to najzimniejsza inauguracja od 40 lat.

Podobna sytuacja miała miejsce podczas drugiej inauguracji Ronalda Reagana w 1985 r., kiedy to temperatura spadła do -4 stopni, a parada została odwołana. Wówczas temperatura w południe wynosiła zaledwie 7 stopni, co było najzimniejszym dniem inauguracji w styczniu w historii.