Donald Trump: Pierwszy skazany prezydent USA wraca do Białego Domu

"Już pierwsza kadencja Donalda Trumpa dowiodła, że mamy do czynienia z zupełnie nową rzeczywistością polityczną i prawną, z którą amerykańska demokracja musi sobie poradzić. Choć wielu Europejczyków dziwi się jak to możliwe, że osoba skazana za przestępstwo może pełnić najwyższy urząd w państwie, to w amerykańskiej rzeczywistości konstytucyjnej tego typu sytuacja jest dopuszczalna" – komentuje dla Wirtualnej Polski prof. UJ Paweł Laidler, amerykanista, prawnik i politolog z Uniwersytetu Jagiellońskiego.