Antyukraiński ton? Politolog komentuje głośną wypowiedź Trzaskowskiego

Rafał Trzaskowski w trakcie jednego ze spotkań z wyborcami w woj. podlaskim zaproponował wprowadzenie - jak to określił - fundamentalnej zmiany. - Jeżeli chodzi o świadczenia takie jak 800 plus dla Ukraińców, one się powinny należeć wtedy, jeżeli Ukraińcy będą pracować, jeżeli będą mieszkać w Polsce i jeżeli będą w Polsce płacić podatki - powiedział Trzaskowski, którego słowa przyjęto oklaskami.