800 plus dla Ukraińców. Riposta Cieszyńskiego

W piątek Rafał Trzaskowski spotkał się z mieszkańcami Puńska w woj. podlaskim. To tam zaproponował wprowadzenie - jak to określił - fundamentalnej zmiany.

- Jeżeli chodzi o świadczenia takie jak 800 plus dla Ukraińców, one się powinny należeć wtedy, jeżeli Ukraińcy będą pracować, jeżeli będą mieszkać w Polsce i jeżeli będą w Polsce płacić podatki - powiedział Trzaskowski, którego słowa przyjęto oklaskami.

- To jest zmiana zdroworozsądkowa i dlatego apeluję do rządu, żeby podjął pracę nad zmianą prawa tak, żeby tego typu postulat mógł być uwzględniony - dodał.

Cezary Tomczyk (KO) we wpisie na platformie X wtórował Trzaskowskiemu.

"Świadczenia mogą być przyznane, tylko jeśli się to Polsce opłaca. Jeśli jest to zgodne z polskim interesem narodowym. (...) Nie możemy popełnić błędów Niemiec czy Szwecji, do których opłacało się przyjechać tylko po świadczenia socjalne" - napisał wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej.