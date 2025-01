Trzaskowski zaapelował do rządu. Porównują go z Konfederacją

- Dla nas najważniejsze jest to, że każdy, kto do nas przyjeżdża i chce liczyć na wsparcie, powinien wzmacniać naszą gospodarkę i dlatego ja proponuję zmianę fundamentalną. Jeżeli chodzi o świadczenia takie jak 800 plus dla Ukraińców. One się powinny należeć wtedy, jeżeli Ukraińcy będą pracować, jeżeli będą mieszkać w Polsce i jeżeli będą w Polsce płacić podatki - wyjaśnił prezydent Warszawy.