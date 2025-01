"Atakują te zmiany. Atakują mnie". Prezydent uderza w sędziów

- Od samego początku reformy sądownictwa jest grupa - niestety także w środowisku sędziowskim - która atakuje te zmiany, ale również mnie. Robią to dlatego, że stracili swoje wpływy na obsadę stanowisk personalnych i być może niektóre obietnice, które złożyli wcześniej, nie zostały dotrzymane - mówił m.in. Andrzej Duda.

Prezydent odniósł się także do zmian w prokuraturze. Głowa państwa otwarcie kwestionuje obecność na stanowisku szefa Prokuratury Krajowej prokuratora Dariusza Korneluka.

Zdaniem prezydenta prokuratura "została w sposób no, można powiedzieć, nielegalny, przejęta". - To znaczy w nielegalny sposób ustanowiono kogoś, kto ma być nowym prokuratorem krajowym, ale ten pan, pan Korneluk, przychodzi dzisiaj, mówi, że on ma dekret pana premiera - kontynuował.