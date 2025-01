Polska wzywa Rosję do uwolnienia prawników Nawalnego. "Poważny atak"

Trzej prawnicy, Wadim Kobziew, Aleksiej Lipcer i Igor Siergunin, zostali aresztowani jesienią 2023 r. pod zarzutem działalności ekstremistycznej. W piątek rosyjski sąd skazał ich na kary od 3,5 do 5,5 roku pozbawienia wolności. Dodatkowo, nałożono na nich zakaz wykonywania zawodu adwokata przez trzy lata po odbyciu kary.

"Represje Kremla nie znają granic. Skazanie trzech prawników, którzy bronili śp. Aleksieja Nawalnego, to kolejny poważny atak na sprawiedliwość i wolność słowa. Polska wzywa do ich natychmiastowego i bezwarunkowego uwolnienia oraz uwolnienia wszystkich więźniów politycznych w Rosji" - czytamy we wpisie polskiego MSZ.