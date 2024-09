Nowe fakty o śmierci Nawalnego. Lekarze nie mają wątpliwości

Dziennikarze niezależnego rosyjskiego serwisu The Insider zyskali wgląd do dokumentów związanych ze śmiercią Aleksieja Nawalnego. Wskazują one na to, że władze celowo usunęły wzmianki o niektórych objawach opozycjonisty, które nie pasowały do oficjalnej wersji jego śmierci. Lekarze potwierdzają, że objawy te wyraźnie wskazują na otrucie.