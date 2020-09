Aleksiej Nawalny otruty. Niemcy ujawnili, jakiej użyto trucizny

Aleksiej Nawalny - rosyjski opozycjonista kilka tygodni temu z objawami otrucia trafił do niemieckiego szpitala Charite.

Aleksiej Nawalny otruty. RFN informuje o truciźnie

Aleksiej Nawalny został przebadany. Pobrano mu także próbki do badań. Te zostały przebadane pod kątem toksykologicznym. Jak informuje niemiecki "Tagesspiegel", próbki trafiły do specjalnego laboratorium Bundeswehry.

Po zbadaniu próbek rząd Republiki Federalnej Niemiec opublikował komunikat, w którym stwierdzono, że substancja, którą otruty został Aleksiej Nawalny, to "środek chemiczny z grupy nowiczok". Tym samym związkiem otruto m.in. Siergieja Skripala - podwójny agent, który działał zarówno w wywiadzie rosyjskim, jak i brytyjskim.

Aleksiej Nawalny otruty nowiczokiem. RFN żąda wyjaśnień

- To szokujące, że Aleksiej Nawalny padł ofiarą ataku chemicznego środka nerwowego. Rząd niemiecki potępia ten atak w najostrzejszych słowach - napisał na Twitterze Steffen Seibert, rzecznik rządu RFN.

Aleksiej Nawalny w szpitalu

Aleksiej Nawalny do szpitala trafił pod koniec sierpnia. Początkowo była to placówka w Omsku (Rosja). Nawalny źle poczuł się w trakcie lotu z Tomska do Moskwy.